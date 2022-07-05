Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 535 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
3 şüphelinin yakalandığı operasyonda 535 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
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