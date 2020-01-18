Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Kale ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde dedektör köpekle yapılan aramada 4 kilogram esrar ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
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