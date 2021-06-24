Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda, 1000 kutu içerisinde 56 bin yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Zanlılar H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K. ve O.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya 'da, yeşil reçeteye tabi 56 bin hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var