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Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

7 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 500 gram kubar esrar, 110 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram kubar esrar, saksı içerisine dikilmiş 110 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kenevir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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