Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 1 kilo 658 gram esrar, 120 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 27 gram metamfetamin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:37 - Kaynak: AA
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