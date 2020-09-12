Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 1 kilo 658 gram esrar, 120 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin, 27 gram metamfetamin ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.