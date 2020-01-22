Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap olduğu belirledi.

E.T'nin evine düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi şüpheli E.T. gözaltına alındı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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