Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 869 uyuşturucu hap bulundu
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu hap olduğu belirledi.
E.T'nin evine düzenlenen operasyonda 869 uyuşturucu hap ele geçirildi, ev sahibi şüpheli E.T. gözaltına alındı.
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