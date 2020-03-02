Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericileri Sitesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheli M.A'nın üzerini arayan ekipler, piyasa değeri 125 bin lira olan 250 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, emniyete götürüldü.

Öte yandan Malaya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üstünü ve yanındaki kolide arama gerçekleştiren asayiş ekipleri, kutu içerisinde 3 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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