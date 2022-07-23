Ekipler, 158 kök Hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, ile 64,29 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 lira ele geçirdi.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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