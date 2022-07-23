Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

23.07.2022 12:07
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 158 kök Hint keneviri, 23 uyuşturucu hap, ile 64,29 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 350 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden emniyetteki işlemi tamamlanan bir zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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