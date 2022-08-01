Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

01.08.2022 09:46
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda E.A. ve A.B. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde, iş yerinde ve araçlarında yapılan aramada 140 uyuşturucu hap, 24,46 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. tutuklanırken, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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