Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

16.03.2022 11:26
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında, 135,37 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kapsül, 191 fişek ile tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 64 parça materyal bulundu.

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller, Malatya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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