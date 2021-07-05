Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 4 bin 372 yeşil reçeteye tabi hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, 3,5 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.