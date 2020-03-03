Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada 34,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si savcılıkça 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin üstünde ve aracında yapılan aramada, 36,54 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ve 1 pompalı tüfek ile 2 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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