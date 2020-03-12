Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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