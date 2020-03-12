Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıEmniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce 2 şüphelinin araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 520 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı.
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