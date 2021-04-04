Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
04.04.2021 15:41
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1247 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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