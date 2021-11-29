MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 3 TUTUKLAMA

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adres ve araçlarda yapılan aramada, 487 hap, 400 gram metamfetamin, 220 gram esrar ve hassas terazi ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Son Dakika

Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Bu Trabzonspor'u durdurmak zor! Süper Lig tarihine geçtiler

"Kırmızı Işık, Yeşil Işık"taki bebeği seslendirmişti! Henüz Squid Game'i izlememiş!

Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!

Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü

Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde