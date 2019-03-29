Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

56 dakika önce

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen 19 sokak satıcısına yönelik üç aylık çalışma yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 80 gram sentetik kanabinoid, maddesi, 2,5 gram esrar maddesi, 21 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik hap, 75 gram metamfetamin maddesi, 6 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisten Kaçarken Attıkları Poşetten 2 Bin Yıllık Tarih Çıktı Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]