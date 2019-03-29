Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama
56 dakika önce
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen 19 sokak satıcısına yönelik üç aylık çalışma yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada toplam 80 gram sentetik kanabinoid, maddesi, 2,5 gram esrar maddesi, 21 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik hap, 75 gram metamfetamin maddesi, 6 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:17 Kaynak: İHA
Polisten Kaçarken Attıkları Poşetten 2 Bin Yıllık Tarih Çıktı
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti