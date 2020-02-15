Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisine ulaşan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptıkları aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 583 gram sentetik uyuşturucu, 2,11 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, 1 sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan öğütücü ve farklı materyaller ele geçirdi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, Gaziantep'ten Malatya'ya geldiği belirtilen bir araçta yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirirken, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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