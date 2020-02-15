Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

7 saat önce

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı., System.String[]

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu madde nakledileceği bilgisine ulaşan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptıkları aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 583 gram sentetik uyuşturucu, 2,11 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap, 1 sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan öğütücü ve farklı materyaller ele geçirdi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, Gaziantep'ten Malatya'ya geldiği belirtilen bir araçta yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirirken, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte son bir ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda toplam 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği, gözaltına alınan 20 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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