Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı

Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş

Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı