Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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