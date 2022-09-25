Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

25.09.2022 15:24
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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