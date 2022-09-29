Ekipler, şüphelilerin araçları ile üst aramalarında 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65,20 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 lira ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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