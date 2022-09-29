Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

29.09.2022 13:12
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik narkotik ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekipler, şüphelilerin araçları ile üst aramalarında 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65,20 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K, F.G, M.K, H.M, H.Y, M.K. ve O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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