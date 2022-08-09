Zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zehir tacirleri tutuklandı

09.08.2022 09:38
Zehir tacirleri tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 adet uyuşturucu hap, 91,23 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 TL ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına M.D ve E. K. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı EFT iptali ile vatandaşı dolandıran zanlılar yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:39:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş