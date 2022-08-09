Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan narkotik ekipleri düzenlenen iki ayrı operasyonda 59 adet uyuşturucu hap, 91,23 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 TL ele geçirdi.

Malatya 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zehir tacirleri tutuklandı - Son Dakika

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