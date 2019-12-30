Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde, polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz bulundu.

Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresinde, polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Hasanbey Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını belirledi.

Bodrum katında farklı sokaklara çıkış yapma imkanı bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde ve hırsızlıktan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli B.K'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, farklı birimlerdeki polislerin muhaberesinin dinlenebildiği bir telsiz, 7 uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 2 sentetik uyuşturucu kullanım düzeneği ile 6 farklı markada cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:03:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da uyuşturucu satıcısı şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]