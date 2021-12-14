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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

14.12.2021 20:37

- Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

- Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

MALATYA - Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat destekli Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde batı illerine sefer yapan yolcu otobüslerinde kontrol yaptı. İstanbul- Kocaeli illerine sefer hazırlığında olan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş toplamda 12 kilo 50 gram erin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan eroinlere el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Uyuşturucu, Malatya, Darbe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Son Dakika
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