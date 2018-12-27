Malatya'da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
51 dakika önce
Malatya'da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya
'da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Üç aylık çalışma sonrası operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Malatya ve İstanbul
'da eş zamanlı olarak suçlulara yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Malatya'da 11, İstanbul'da 2 şüpheli olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalar da ise toplam 1 kilo 50 gram kubar esrar, 43 gram metamfetamin,284 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.
Operasyonda kullanıcı olarak tabir edilen 19 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan yasal işlem yapılırken gözaltına alınan 13 şüphelinin ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgularının sürdüğü ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:34 Kaynak: İHA
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