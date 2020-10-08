Malatya'da uyuşturucu tacirlerine kıskıvrak - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucuya geçit verilmeyerek, 1.500 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesinde, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapılmasıyla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 3 şahsa ait 4 ayrı adreste icra edilen operasyonda, 1.500 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma tarafından zanlıların gözaltına alındıkları ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA