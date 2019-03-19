Malatya'da Uyuşturucu Tacirlerine Şok Operasyon
15 dakika önce
Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 6 operasyon sonucu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya
'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 6 operasyon sonucu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar yapıldı.
6 ayrı operasyonda toplam 2 kilo reçine esrar maddesi, 506 gram uyuşturucu Skunk maddesi, 384 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran hap, 12,20 gram toz esrar maddesi, 6,20 gram plaka esrar maddesinin yanı sıra, 3,19 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında işlemler ise devam ediyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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