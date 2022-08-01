Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına alındı. Zanlıların üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 140 adet hap, 24.46 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 TL ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da uyuşturucudan: 1 tutuklama - Son Dakika

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