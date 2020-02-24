Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

15 dakika önce

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 19 Şubat' ta kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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