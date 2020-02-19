Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
7 saat önce
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:04 Kaynak: DHA
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltınan alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.
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