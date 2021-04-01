MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 468 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Son Dakika