Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama

17 dakika önce

MALATYA'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 3 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da polis, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar uyuşturucunun da ele geçirildiği şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 17 ve 18 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Narkotik Polisi, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 şüpheli gözaltına alındı. 6 adreste yapılan aramalarda 2 kilo 23 gram reçine esrar, 506 gram uyuşturucu madde skunk, 384 adet uyuşturucu hap, 12 gram toz esrar, 6 gram plaka esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.  

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:18 Kaynak: DHA

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