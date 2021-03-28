Malatya'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
28.03.2021 10:29
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde uyuşturucu da ele geçirlien ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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