Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 9-15 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu hap ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.



- Malatya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi

Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu

Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü

49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı