Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da Uyuşturucu Ticaretine 5 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 9-15 Mart tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Malatya'da belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu hap ile tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Malatya, Güncel
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