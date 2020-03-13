Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama
6 saat önce
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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