Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama

6 saat önce

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
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