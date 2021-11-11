Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.

Malatya 'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ile 460 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

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