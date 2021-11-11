Üye Girişi
Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

11.11.2021 09:33
Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ile 460 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 750 gram esrar, 64 kök Hint keneviri ile 460 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu 2 zanlının kenevir yetiştirerek uyuşturucu elde ettikleri, ürettikleri sahte alkolü sattıkları belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Aşıl" ile arama yaptı.

Ekipler, 3 kilo 750 gram kubar esrar, 64 kök Hint keneviri, 460 litre sahte alkol, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 30 tabanca mermisi, 25 av tüfeği fişeği ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu, Malatya, Esrar, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi 09:22 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi Her şey bir anda oldu! Öfkeli müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne böyle fırlattı 09:20 Her şey bir anda oldu! Öfkeli müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne böyle fırlattı Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi 09:04 Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi
Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış 08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi 08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü 00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey

Son Dakika Haberleri
09:21 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi
09:20 Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş
09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış
08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni güne de rekorla başladı Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni güne de rekorla başladı         
09:23
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?         
09:09
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı         
09:03
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü         
08:06
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 09:37:37. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement