Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamalarda esrar, uyuşturucu hap, silah ve kesici aletler ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda, 16.5 gram esrar maddesi, 34 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 şişe sahte rakı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilirken, 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


Öte yandan uygulamalarda 3 hırsızlık şüphelisi şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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