Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı



Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası bir araçta uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 30,99 gram metamfetamin ile 431 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılıkça serbest bırakıldı. - MALATYA