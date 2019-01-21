Malatya'da, Uyuşturucuya 1 Tutuklama
25 dakika önce
MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Battalgazi Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Asayiş şubesi ekipleri, ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı bir kişiyi evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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