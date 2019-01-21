Son Dakika Haberleri: Malatya'da, Uyuşturucuya 1 Tutuklama

Malatya'da, Uyuşturucuya 1 Tutuklama

25 dakika önce

MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, Uyuşturucuya 1 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da polisin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Battalgazi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş şubesi ekipleri, ihbar üzerine 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı bir kişiyi evinde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve bir tüfek ile gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Battalgazi, Malatya, Güncel
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