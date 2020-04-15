Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin durdurdukları araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i, tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.