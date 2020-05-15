Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 7 tüfek kartuş ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 3 bin 305 TL para ele geçirildi. Malzemeler el koyan ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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