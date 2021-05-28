Malatya'da uyuşturucuya 17 tutuklama - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada; 137 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 1106 adet hap ve 6 kök kenevir ele geçirilirken, 17 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.