Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

6 saat önce

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:56 Kaynak: DHA
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