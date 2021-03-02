Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

02.03.2021 19:10
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 950 gram metanfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika
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