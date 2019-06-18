Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

26 dakika önce

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi Balkonda silahlı saldırıya uğrayan AK Parti meclis üyesi hayatını kaybetti Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:17:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]