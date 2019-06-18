Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama
26 dakika önce
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Malatya
Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı
10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi
Balkonda silahlı saldırıya uğrayan AK Parti meclis üyesi hayatını kaybetti
Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı