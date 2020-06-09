Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucuya 4 tutuklama

MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve 200 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el koyan polis, Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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