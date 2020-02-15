Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı
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MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde uyuşturucu madde ele geçiren polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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