Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde uyuşturucu madde ele geçiren polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:09:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]