Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde uyuşturucu madde ele geçiren polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.