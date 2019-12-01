Malatya'da Uyuşturucuya geçit yok

Malatya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı çalışma da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 2 ayrı eve operasyon düzenlendi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 19 paket halinde 1 kilo 83 gram Kubar Esrar maddesi, 1 paket halinde 12,70 gram Sentetik Kannobinoid (bonzai) maddesi, 2 paket halinde 28,70 gram toz esrar maddesi, 39 adet ecstacy hap, 3 kök halinde ekili halde Hint keneviri bitkisi, 0.50 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet kuru sıkıdan bozma namlusu açılmış 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan F.T ve R.T isimli şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı araçta yapılan aramada da 389 adet Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - MALATYA