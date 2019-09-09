Malatya'da uyuşturucuyla mücadele

Malatya'da yapılan asayiş uygulamalarında 140 gram sentetik kannabinoid ile 74 kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asayiş uygulaması sırasından şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, otomobilde toplam 140 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Öte yandan İlçenin farklı noktalarında denetimler yapan ekipler yolda şüpheli bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 74 kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirdi.

İki ayrı olayda gözaltına alına şüpheliler hakkında işlem yapıldı.