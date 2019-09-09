Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucuyla mücadele
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Malatya'da uyuşturucuyla mücadele

45 dakika önce

Malatya'da yapılan asayiş uygulamalarında 140 gram sentetik kannabinoid ile 74 kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirdi.

Malatya'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Malatya'da yapılan asayiş uygulamalarında 140 gram sentetik kannabinoid ile 74 kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asayiş uygulaması sırasından şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, otomobilde toplam 140 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Öte yandan İlçenin farklı noktalarında denetimler yapan ekipler yolda şüpheli bir kişinin üzerinde yaptığı aramada 74 kullanımı reçeteye tabi hap ele geçirdi.

İki ayrı olayda gözaltına alına şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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