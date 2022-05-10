Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

10.05.2022 10:02
Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da, 411 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, 411 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Şüphelenilerek durdurulan C.D'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 411 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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